Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediiyor. 7-23 Nisan Tarım Kredi Market kataloğunda "Bayram Bereketi" kampanyası kapsamında çikolata, şeker ve lokumda fiyatlar düştü.
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Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde indirimli ürünler listesinin yenisi yayınlandı. Vatandaşlar, yayınlanan yeni indirim kataloğunu araştırmaya başladı.
Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; "Bayram Bereketi" kampanyası kapsamında çikolata, şeker ve lokum ürünleri ön plana çıkıyor.
İşte alışveriş yapmak isteyenler için 7-23 Nisan tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğundaki ürünler...
Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; "Bayram Bereketi" kampanyası kapsamında çikolata, şeker ve lokum ürünleri ön plana çıkıyor.