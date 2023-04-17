Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediiyor. 7-23 Nisan Tarım Kredi Market kataloğunda "Bayram Bereketi" kampanyası kapsamında çikolata, şeker ve lokumda fiyatlar düştü.

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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi - Resim: 1 1 36

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde indirimli ürünler listesinin yenisi yayınlandı. Vatandaşlar, yayınlanan yeni indirim kataloğunu araştırmaya başladı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi - Resim: 2 2 36

Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; "Bayram Bereketi" kampanyası kapsamında çikolata, şeker ve lokum ürünleri ön plana çıkıyor. 

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi - Resim: 3 3 36

İşte alışveriş yapmak isteyenler için 7-23 Nisan tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğundaki ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev bayram indirimi - Resim: 4 4 36

Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; "Bayram Bereketi" kampanyası kapsamında çikolata, şeker ve lokum ürünleri ön plana çıkıyor. 