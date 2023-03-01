Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde dev indirim başladı! Son gün 14 Mart
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi araştırmaları hız kazandı. Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; temel ihtiyaç ve gıda ürünleri ön plana çıktı. İşte alışveriş takipçileri için 14 Mart tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde indirimli ürünler listesinin yenisi yayınlandı. Vatandaşlar, yayınlanan yeni indirim kataloğunu araştırmaya başladı.
Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; temel ihtiyaç ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor.
İşte alışveriş yapmak isteyenler için 1-14 Mart tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğundaki ürünler...
Tarım Kredi Marketlerin indirim kataloğunda bu haftaki indirimli ürünlerde; yoğurt, ayran, süt, sıvı yağ, toz şeker, pirinç, bulgur, nohut, fasulye, bal, beyaz peynir, streç film, kağıt havlu, yumuşatıcı gibi ürünler yer alıyor. İşte tüm indirimli ürünler...