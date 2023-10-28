Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde İndirim Devam Ediyor! İşte 28 Ekim-02 Kasım Tarihileri Arasındaki Fırsat Ürünleri…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arsında geçerli olan indirimli fiyat listesini; kendi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımladı. Hangi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğu merak konusu oldu. Peki, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yayımladığı güncel indirimli fiyat listesi…