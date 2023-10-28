Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde İndirim Devam Ediyor! İşte 28 Ekim-02 Kasım Tarihileri Arasındaki Fırsat Ürünleri…
Yakın zamanda indirim fırsatlarıyla kendinden söz ettiren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri; yeni bir indirim fırsatıyla halka ürünlerini sundu. Birçok ürün Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte Tarım Kredi Marketlerinde güncel fırsat ürünleri!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arsında geçerli olan indirimli fiyat listesini; kendi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımladı. Hangi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğu merak konusu oldu. Peki, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yayımladığı güncel indirimli fiyat listesi…
Enflasyon ile mücadele başlığı altında kar amacı gütmeden satılan ürünlere, ek olarak %50’ye varan indirimler uygulanacak. 81 ilin her köşesinde 3 bini aşkın şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimlere devam ediyor.
İndirimler; sütten peynire, mercimekten nohuta, salçadan una, çaydan temizlik ve temel ihtiyaç gıdalarına kadar birçok üründe uygulanıyor. 2 Kasıma kadar uygulanacak olan indirimlerin yanında; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri manav reyonlarında da ekstra indirim uygulanıyor.
Elit Banyo Sabunu
Klasik, Zeytinyağlı
4x150 G
32,90 TL