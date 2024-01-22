Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor! Hangi ürünlerde indirim olacak? İndirim ne zamana kadar devam edecek?
Marketler özel indirimler aracılığıyla müşterilerine ulaşmaya devam ediyor. Tarım ve Kredi Kooperatifi marketlerinde de özel indirimler devam ederken çok sayıda insan bu indirimlerin hangi ürünlerde olacağını araştırıyor. Peki hangi ürünler Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirime girecek?
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- Anadolu 5kg buğday unu 66,00 TL
- TK Rendelenmiş Domates 23,90 TL
- TK Tam Yağlı Salamura Zeytin 55,00 TL
- TK Organik Tavuk Yumurtası 54,50 TL
- Bakpiliç Tavuk Filetosu 139,90 TL
- Superfresh Pizza King 99,90 TL
- TK Sütlü Salep 71,90 TL
- Sütaş Krema 29,90 TL