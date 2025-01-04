Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğu: İşte indirimli ürünler

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 03-05 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla raflarda yer alacak. İşte 03-05 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak ve büyük ilgi görecek indirimli ürünler...