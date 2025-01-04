Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğu: İşte indirimli ürünler
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Ocak ayında da indirimli ürünlerle alışveriş keyfini sürdürüyor. Müşteriler, yeni indirimli ürünleri ve raflarda yerini alan taze seçenekleri sabırsızlıkla bekliyor.
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 03-05 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla raflarda yer alacak. İşte 03-05 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak ve büyük ilgi görecek indirimli ürünler...
Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla raflarda yer alacak. İşte 03-05 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak ve büyük ilgi görecek indirimli ürünler...
03-05 Ocak tarihlerinde 7 kg Peros Matik toz deterjan 225,00 TL
60'lı Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 239,90 TL
Ülker bisküvi çeşitlerinde yüzde 20 indirim
6'lı Kızılay Doğal Maden Suyu: 29,90 TL
10'lu Gezen Tavuk Yumurta: 66,90 TL
16'lı Elit Tuvalet Kağıdı: 124,90 TL
600 g Tarsüt Klasik Peynir: 139,90 TL