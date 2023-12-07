Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı! 2-15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimde!

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde her gün çok sayıda ürün indirimlerle tüketiciyle buluşmaya devam ediyor. Dar gelirli hanelerin sıklıkla tercih ettiği ürünler tarım Kredi Kooperatifi Marketinde 2-15 Aralık tarihleri arasında indirimlerle sunulacak. 15 Aralık'a kadar hangi ürünler indirimde?

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı! 2-15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimde! - Resim: 1

Ülker Bebe Büskivisi alana TK Süt 9,90 TL... 
-Ülker Bebe Bisküvisi 54,90 TL

- TK UHT Süt 1 L 21,90 TL  

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı! 2-15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimde! - Resim: 2

- Oylum Kaymaklım Yulaflı Büskivi 29,90 TL

- TK Kavurma 549,90 TL 

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı! 2-15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimde! - Resim: 3

- Fishfish Dondurulmuş Levrek 152,90 TL

- TK Bohça Mantı 25,90 TL 

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı! 2-15 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimde! - Resim: 4

-Çaykur Tiryaki Çayı Siyah Çay 68,90 TL 

- Türk Kahvesi Alana Kare Çikolata 9,90 TL

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