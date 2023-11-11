Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim! Hangi Ürünler İndirimle Satılacak?

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri dar gelirli vatandaşı rahatlatmak için özel indirimlerine devam ediyor. 4-17 Kasım arasında gereçli olacak olan indirimde gıdadan çocuk bezine kadar çok çeşitli ürün indirimde olacak.

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim! Hangi Ürünler İndirimle Satılacak? - Resim: 1

TMO Kırmızı Mercimek 21,90 TL, Vita Bitkisel 2 L Susuz Yağ 145,00 TL... 

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim! Hangi Ürünler İndirimle Satılacak? - Resim: 2

Dilimlenmiş Somon 99,00 TL, ASR Atak Paça Çorbası 64,90 TL...

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim! Hangi Ürünler İndirimle Satılacak? - Resim: 3

ESK Gövde Tavuk (Poşetli) 51,50 TL, Bakpiliç Tabaklı Tavuk Fileto 129,90 TL...

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim! Hangi Ürünler İndirimle Satılacak? - Resim: 4

TK Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema 59,90 TL, TMO Üzüm Pekmezi 40,00 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 99, 50 TL... 

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