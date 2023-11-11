Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim! Hangi Ürünler İndirimle Satılacak?
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri dar gelirli vatandaşı rahatlatmak için özel indirimlerine devam ediyor. 4-17 Kasım arasında gereçli olacak olan indirimde gıdadan çocuk bezine kadar çok çeşitli ürün indirimde olacak.
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TMO Kırmızı Mercimek 21,90 TL, Vita Bitkisel 2 L Susuz Yağ 145,00 TL...
Dilimlenmiş Somon 99,00 TL, ASR Atak Paça Çorbası 64,90 TL...
ESK Gövde Tavuk (Poşetli) 51,50 TL, Bakpiliç Tabaklı Tavuk Fileto 129,90 TL...
TK Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema 59,90 TL, TMO Üzüm Pekmezi 40,00 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 99, 50 TL...