Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Hafta s geçerli olacak indirimler... Tarım Kredi Kooperatifi İndirimleri hangi ürünlerde?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri uygun fiyatlı bir şekilde piyasadaki ürünlerle rekabet etmeye devam ediyor. Sadece hafta sonu geçerli olacak ve aynı zaman 6-19 Ekim arasında geçerli olacak indirimler temel gıda ürünlerini ve çok sayıda meye sebze ürününü kapsıyor.
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Sadece hafta sonu geçerli olacak 7-9 Ekim tarihi indirimleri...
Kuru soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL , Limon 13,25 TL, Golden elma 21,90 TL, Yerli muz 32,90 TL
6-19 Ekim arasında temel gıda ürünlerinde de büyük indirimler Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde...
Torku Süzme Peynir 94,90 TL...
Diğer peynir çeşitlerinde de indirimler bulunuyor. TK Beyaz Peynir 57,90 TL ve Tarsüt Tulum Peyniri 79,90 TL...
TK eski kaşar peyniri 79,90 TL ve 1 kilo eski kaşar peyniri 185,00 TL...