Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı! 16 Aralık 2023'ten İtibaren Hangi Ürünler İndirimli?
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde çeşitli ürünlerde 16-31 Aralık arasında devam edecek olan indirimler başladı! Yıl sonuna kadar devam edecek olan indirimler pek çok ürün için geçerli. Bugün başlayan indirimler hangi ürünlerde geçerli olacak?
-Pekin ördeği 139,90 TL
- TK 400 g kıyma 103,90 TL
- Bakpiliç küçük fileto 132,90 TL
- TK Macar Salam 59,90 TL
- Dilim Somon 134,90 TL
- 3'lü priz 129,90 TL
- Viking marka 2700 ml çamaşır deterjanı 69,90 TL
- Viking marka yumuşatıcı 49,90 TL