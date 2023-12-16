Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı! 16 Aralık 2023'ten İtibaren Hangi Ürünler İndirimli?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde çeşitli ürünlerde 16-31 Aralık arasında devam edecek olan indirimler başladı! Yıl sonuna kadar devam edecek olan indirimler pek çok ürün için geçerli. Bugün başlayan indirimler hangi ürünlerde geçerli olacak?

# yılbaşı indirimi # tarım kredi kooperatif marketleri # indirimli alışveriş
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı! 16 Aralık 2023'ten İtibaren Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 1

-Pekin ördeği 139,90 TL

- TK 400 g kıyma 103,90 TL

1 10
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı! 16 Aralık 2023'ten İtibaren Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 2

- Bakpiliç küçük fileto 132,90 TL

- TK Macar Salam 59,90 TL

2 10
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı! 16 Aralık 2023'ten İtibaren Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 3

- Dilim Somon 134,90 TL

- 3'lü priz  129,90 TL

3 10
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı! 16 Aralık 2023'ten İtibaren Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 4

- Viking marka 2700 ml çamaşır deterjanı 69,90 TL

- Viking marka yumuşatıcı 49,90 TL

4 10