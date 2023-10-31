Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar İndirimler Devam Edecek!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri dar gelirli vatandaşların alışverişini rahatlatmak amacıyla çok sayıda ürünü uygun fiyatla piyasaya sürmeye devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine temel kullanım ürünlerine dair indirimler 2 Kasım'a kadar süremeye devam edecek. Hangi ürünler indirime girdi?
Son Güncelleme:
TMO Kırmızı Mercimek 21,90 TL
TMO 4 Litre Fındık Yağı 300 TL
3 Katlı 16'lı Tuvalet kağıdı 99,90 TL
6 rulo kağıt havlu 46,90 TL