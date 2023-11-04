Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek! 4-17 Kasım İndirimleri!

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri dar gelirli aileleri rahatlatmak için indirimlere başladı. 4-17 Kasım günleri arasında gerçekleşecek indirimler sadece 15 gün sürecek. Peki hangi ürünler indirime girecek?

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Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek! 4-17 Kasım İndirimleri! - Resim: 1

TK Bohça Mantı 25,90 TL, TK Dondurulmuş Patates 41,90 TL...

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Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek! 4-17 Kasım İndirimleri! - Resim: 2

TMO Kırmızı Mercimek 21,90 TL, TK Ton Balığı 56,90 TL...

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Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek! 4-17 Kasım İndirimleri! - Resim: 3

Sütaş Kaymaksız Yoğurt 79,90 TL, Aynes UHS Süt 21,50 TL...

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Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek! 4-17 Kasım İndirimleri! - Resim: 4

TMO Üzüm Pekmezi 40,00 TL, MB Hiper Siyah Zeytin 64,50 TL...

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