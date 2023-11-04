Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek! 4-17 Kasım İndirimleri!
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri dar gelirli aileleri rahatlatmak için indirimlere başladı. 4-17 Kasım günleri arasında gerçekleşecek indirimler sadece 15 gün sürecek. Peki hangi ürünler indirime girecek?
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TK Bohça Mantı 25,90 TL, TK Dondurulmuş Patates 41,90 TL...
TMO Kırmızı Mercimek 21,90 TL, TK Ton Balığı 56,90 TL...
Sütaş Kaymaksız Yoğurt 79,90 TL, Aynes UHS Süt 21,50 TL...
TMO Üzüm Pekmezi 40,00 TL, MB Hiper Siyah Zeytin 64,50 TL...