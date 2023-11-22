Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı! Tarım Kredi Marketinde Hangi Ürünler İndirime Girecek?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri düşük bütçeli vatandaşların faydalanması için indirimlerine devam ediyor. 18-30 Kasım arasında devam edecek olan indirimler çok çeşitli ürünlerde devam edecek. Peki 18-30 Kasım arasında hangi ürünlerde indirim devam edecek?
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- Eriş Çok Amaçlı Un 58,50 TL
- TK Patlatmalık Mısır 24,90 TL
- Tarsüt Klasik Peynir 109,90 TL
- Anadolu ve TK Ayçiçeği Yağı 39,90 TL
- TK Labne Peynir 46,50 TL
- Duranlar Beyaz Peynir 57,50 TL
- TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 105,00 TL
- TK İlk Hasat Siyah Çay 54,90 TL