Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı! Tarım Kredi Marketinde Hangi Ürünler İndirime Girecek?

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri düşük bütçeli vatandaşların faydalanması için indirimlerine devam ediyor. 18-30 Kasım arasında devam edecek olan indirimler çok çeşitli ürünlerde devam edecek. Peki 18-30 Kasım arasında hangi ürünlerde indirim devam edecek?

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı! Tarım Kredi Marketinde Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 1

- Eriş Çok Amaçlı Un 58,50 TL

- TK Patlatmalık Mısır 24,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı! Tarım Kredi Marketinde Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 2

- Tarsüt Klasik Peynir 109,90 TL

- Anadolu ve TK Ayçiçeği Yağı 39,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı! Tarım Kredi Marketinde Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 3

- TK Labne Peynir 46,50 TL

- Duranlar Beyaz Peynir 57,50 TL 

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı! Tarım Kredi Marketinde Hangi Ürünler İndirime Girecek? - Resim: 4

- TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 105,00 TL

- TK İlk Hasat Siyah Çay 54,90 TL

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