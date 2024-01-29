Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ve tuvalet kağıtlarında dev indirim! 2 Şubat'a kadar devam edecek!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde özel indirimler başladı. Dar gelirli vatandaşların da alışverişlerini yapmaları için özel uygulanan indirimler 2 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Peki hangi ürünler indirimde?
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- TK Macar Salam 58,75 TL
- Tarsüt Tereyağı 58,00 TL
- TK UHT Süt 20,90 TL
- TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 129,90 TL
- TK Süzme Peynir 49,90 TL
- Sütaş Üçgen Peynir 39,90 TL
- TK 1 L Meyve Suyu Çeşitleri 22,90 TL
- TK Çubuk Bitki Çayları 19,90 TL
- Sütaş Dilimli Tost Peyniri 18,50 TL
- Ülker Paylaşmalık Cocostar 15,90 TL
- Ülker Paylaşmalık Çikolatalı Gofret 16,90 TL
- TK Bardak Ayran 3,95 TL