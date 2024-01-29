Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ve tuvalet kağıtlarında dev indirim! 2 Şubat'a kadar devam edecek!

Tarım Kredi Kooperatiflerinde özel indirimler başladı. Dar gelirli vatandaşların da alışverişlerini yapmaları için özel uygulanan indirimler 2 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Peki hangi ürünler indirimde?

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ve tuvalet kağıtlarında dev indirim! 2 Şubat'a kadar devam edecek! - Resim: 1

- TK Macar Salam 58,75 TL

- Tarsüt Tereyağı 58,00 TL

- TK UHT Süt 20,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ve tuvalet kağıtlarında dev indirim! 2 Şubat'a kadar devam edecek! - Resim: 2

- TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 129,90 TL

- TK Süzme Peynir 49,90 TL

- Sütaş Üçgen Peynir 39,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ve tuvalet kağıtlarında dev indirim! 2 Şubat'a kadar devam edecek! - Resim: 3

- TK 1 L Meyve Suyu Çeşitleri 22,90 TL

- TK Çubuk Bitki Çayları 19,90 TL

- Sütaş Dilimli Tost Peyniri 18,50 TL

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ve tuvalet kağıtlarında dev indirim! 2 Şubat'a kadar devam edecek! - Resim: 4

- Ülker Paylaşmalık Cocostar 15,90 TL

- Ülker Paylaşmalık Çikolatalı Gofret 16,90 TL

- TK Bardak Ayran 3,95 TL 

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