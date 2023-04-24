Tarım Kredi Market 900 üründe fiyatlar sabitlendi!

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda yer alan; pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri yer alıyor.