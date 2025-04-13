Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 23 Nisan'a kadar geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi marketlerinde bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri ve fiyat listesi…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 1

Tarım Kredi Marketleri'nin Nisan ayı kampanyasında öne çıkan ürünlerin başında temizlik ve elektronik eşyalar geliyor. Özellikle ev işlerini kolaylaştıran teknolojik ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 2

Tarım Kredi Marketleri, sadece ev ve elektronik ürünlerde değil, aynı zamanda temel tüketim maddelerinde de dikkat çeken indirimler sunuyor.

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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 3

 İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu ve fiyat listesi….

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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 4
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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 5
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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 6
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Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda - Resim: 7
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