Tarım Kredi Marketlerinde büyük nisan indirimi! Dolaptan robot süpürgeye kadar fırsatlar raflarda
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 23 Nisan'a kadar geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi marketlerinde bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri ve fiyat listesi…
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Tarım Kredi Marketleri'nin Nisan ayı kampanyasında öne çıkan ürünlerin başında temizlik ve elektronik eşyalar geliyor. Özellikle ev işlerini kolaylaştıran teknolojik ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Tarım Kredi Marketleri, sadece ev ve elektronik ürünlerde değil, aynı zamanda temel tüketim maddelerinde de dikkat çeken indirimler sunuyor.
İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu ve fiyat listesi….
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