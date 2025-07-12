Tarım Kredi Marketlerinde indirim yağmuru! Bu ürünler 12-13 Temmuz’da raflarda
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayımladı. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlar sunan market, tüketicilere dolu dolu bir hafta sonu fırsatı vadediyor. İşte indirimli ürünlerin tam listesi…
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Fırsat Dolu Hafta Sonu” kampanyasını duyurdu. Her bütçeye hitap eden bu özel kampanyada pek çok temel tüketim ürünü, indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Kampanya, yalnızca 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
İşte indirimli ürünler:
GIDA ÜRÜNLERİ
Tarım Kredi İlk Hasat Çay 1000 g: 209,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4200 g: 69,90 TL
Ülker Halley Kaplamalı Çikolatalı Pasta 240 g: 59,90 TL
Tarım Kredi Donuk Dana Kavurma kg: 899,90 TL
Tavuk Pirzola Çeşitleri kg (Şenpiliç, Beypiliç, Banvit): 159,00 TL
Bütün Piliç Çeşitleri kg (Banvit, Beypiliç, Şenpiliç): 78,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 900 g: 279,00 TL
Tarsüt Bergama Tulumu 400 g: 145,00 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 79,00 TL
Anadolu Osmancık Pirinç 2,5 kg: 124,90 TL
Tarım Kredi Kabuklu Yer Fıstığı 1 kg: 129,00 TL
Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık 500 g: 264,90 TL
Tarım Kredi Anadolu Domates Salçası 830 g: 37,90 TL
YAĞ ÇEŞİTLERİ
Anadolu Ayçiçek Yağı 5 L: 348,00 TL
Anadolu Sızma Zeytinyağı 1 L: 235,00 TL
İÇECEKLER
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (Portakal, Kola, Gazoz) 1 L: 25,90 TL
TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM
Silen Kağıt Havlu 12’li Rulo: 99,90 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L (Çeşitli Renkler): 139,90 TL
Bingo Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml (Lovely, Sensetive): 109,90 TL
Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 750 ml: 28,90 TL
Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 60’lı: 219,90 TL