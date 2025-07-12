Tarım Kredi Marketlerinde indirim yağmuru! Bu ürünler 12-13 Temmuz’da raflarda

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Fırsat Dolu Hafta Sonu” kampanyasını duyurdu. Her bütçeye hitap eden bu özel kampanyada pek çok temel tüketim ürünü, indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.