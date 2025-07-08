Tarım Kredi Market’te dev kampanya! 8-14 Temmuz fırsatlarını kaçırmayın
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nin 8-14 Temmuz 2025 tarihli yeni indirim kataloğu yayımlandı. Birçok kalemde dev indirimler vatandaşları bekliyor. İşte detaylar...
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Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Temmuz ayının ikinci haftasında da tüketici dostu fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.
8-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak "Kat Kat Fırsat Kataloğu" kapsamında, onlarca ürün özel fiyatlarla raflardaki yerini aldı.
İşte Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu:
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