Tarım Kredi'de dev indirim! Yalnızca 2 gün sürecek
Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler yalnızca 2 gün sürecek. Peki hangi ürünler indirimde? İşte 10 Mayıs'a kadar sürecek Tarım Kredi indirimli ürünler listesi...
Son Güncelleme:
Yalnızca 2 gün sürecek Tarım Kredi indirimleri aşağıdaki ürünleri kapsıyor;
Tarım Kredi Birlik Biber&Domates Salçası En Az %28 Brx 700 g
Tarım Kredi Birlik Ton Balığı Ayçiçek Yağlı 2x160 g/Ayçiçek Yağlı 3x80 g
Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g
Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 g