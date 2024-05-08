Tarım Kredi'de dev indirim! Yalnızca 2 gün sürecek

Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler yalnızca 2 gün sürecek. Peki hangi ürünler indirimde? İşte 10 Mayıs'a kadar sürecek Tarım Kredi indirimli ürünler listesi...

# Tarım Kredi
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Tarım Kredi'de dev indirim! Yalnızca 2 gün sürecek - Resim: 1

Yalnızca 2 gün sürecek Tarım Kredi indirimleri aşağıdaki ürünleri kapsıyor;

Tarım Kredi Birlik Biber&Domates Salçası En Az %28 Brx 700 g

1 30
Tarım Kredi'de dev indirim! Yalnızca 2 gün sürecek - Resim: 2

Tarım Kredi Birlik Ton Balığı Ayçiçek Yağlı 2x160 g/Ayçiçek Yağlı 3x80 g

2 30
Tarım Kredi'de dev indirim! Yalnızca 2 gün sürecek - Resim: 3

Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g

3 30
Tarım Kredi'de dev indirim! Yalnızca 2 gün sürecek - Resim: 4

Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 g

4 30