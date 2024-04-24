Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler kaçmaz! Peynir çeşitleri ucuza satılıyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde peynir çeşitleri ucuza satılıyor. Peynirlerde geçerli bu indirim kaçmaz. 2 gün sonra bu indirimler sona erecek. İşte o ürünler...

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Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler kaçmaz! Peynir çeşitleri ucuza satılıyor - Resim: 1

Tarım Kredi marketlerde geçerli peynir indirimleri aşağıdaki ürünleri kapsıyor;

Tarım Kredi Birlik Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Peynir 525 g

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Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler kaçmaz! Peynir çeşitleri ucuza satılıyor - Resim: 2

Tarım Kredi Birlik Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Peynir Keçi/Koyun İnek 525 g

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Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler kaçmaz! Peynir çeşitleri ucuza satılıyor - Resim: 3

Tarım Kredi Birlik Olgunlaştırılmış Beyaz

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Tarım Kredi'de geçerli bu indirimler kaçmaz! Peynir çeşitleri ucuza satılıyor - Resim: 4

Tarım Kredi Birlik Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 g

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