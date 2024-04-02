Tarım Kredi'de Ramazan Bayramı indirimleri! Bayramlık şeker ve çikolatalar bakın kaç lira oldu...
Tarım KrediMarketlerde geçerli bu indirimler Ramazan Bayramı'na özel. Bayramlık şeker ve çikolatalar dahil olmak üzere birçok üründe indirim uygulanıyor. İşte 30 Mart - 14 Nisan Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...
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Tarım Kredi 30 Mart - 14 Nisan indirimli ürünler kataloğu içerisinde Ramazan Bayramı için özel ürünler de barındırıyor. Bayramlık şeker ve çikolatalar Tarım Kredi'de bakın kaç lira oldu;
Bayram çikolataları
Bayram şekerleri
Bayram çikolatası ve diğer ürünler