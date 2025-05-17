Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat! İşte BİM 16-19 Mayıs aktüel indirimleri
BİM, 16-19 Mayıs tarihleri arasında temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Yumurta, tereyağı, süt, pirinç, zeytin, küp şeker, zeytinyağı, kuşbaşı, kıyma ve daha birçok üründe dikkat çekici fiyat avantajları BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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BİM, her hafta düzenlediği aktüel indirimleriyle müşterilerine ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 16-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyasında, birçok temel gıda ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuldu.
Yumurta, tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, tost peyniri, ayran, piliç baget, incik, kuşbaşı ve kıyma gibi ürünler, BİM raflarında avantajlı fiyatlarla yer alıyor.
İşte 16-19 Mayıs aktüel indirimler kataloğu:
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