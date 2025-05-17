Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat! İşte BİM 16-19 Mayıs aktüel indirimleri

BİM, her hafta düzenlediği aktüel indirimleriyle müşterilerine ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 16-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyasında, birçok temel gıda ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuldu.