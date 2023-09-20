Temizlik malzemelerinin tek adresi! A 101'de 16-22 Eylül arası geçerli indirimler...
A 101 markette her hata değişen indirimlerle ilgili broşürler yayınlandı. Temizlik malzemelerinin tek adresi! Peki bu hafta A 101'de hangi ürünlerde indirim var?
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Tursil toz deterjan 159,90 TL, 5 L Hayat Su 13,50 TL, Mistral 16'lı tuvalet kağıdı ise 68,25 TL...
Birşah 3 KG yoğurt 69,50 TL, Birşah 1 tam yağlı 17,90 TL, Ahir 1 KG Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 99,00 TL...
Mr. Dardanel Sandviç çeşitleri 17,25 TL, Omo Toz deterjan 5,5 KG 159,00 TL...
Raid Elektro Likit Sistem 71,25 TL, Raid böceksavar Aerosol 300 ml 60,50 TL, Off! Sinekkovar sprey 100 ml 42,50 TL...