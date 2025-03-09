Türkiye'de fiyatlar uçuyor! İşte yurt dışına göre fahiş fiyatlarla satılan ürünler
Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen pek çok ürün, yurt dışına kıyasla uçuk fiyatlarla satılıyor. Enflasyon, döviz kuru derken, bir de vergiler eklenince alışveriş cüzdanlarımız resmen ağlıyor. Peki, hangi ürünlerin fiyatı yurt dışında daha uygun? İşte cevabı!
Sosyal medya, bir isimle çalkalanıyor: Birol Aydemir.
Türkiye İstatistik Kurumu eski Başkanı, yaptığı paylaşımda, aynı oyuncak figürünün ABD'de 5 dolara satıldığını, Türkiye’de ise 36 dolara satıldığını belirterek isyan etti.
Bu yalnızca bir örnek. Hemen hemen her kategoriye giren ürün, yurt dışında Türkiye’ye göre çok daha ucuz fiyatlarla satılıyor. Peki, neden?
Ekonomim'e göre, bunun birçok nedeni var. Döviz kurları, yüksek vergiler ve enflasyon gibi ekonomik faktörler, yurt içindeki fiyatların tavan yapmasına neden oluyor. Ancak bunun yanı sıra, birçok ürünün Türkiye'deki fiyatının, yurt dışındaki fiyatların iki katı olduğu da bir gerçek.
İşte Türkiye'de daha pahalıya satılan ürünler...
CEP TELEFONLARI
Dünya çapında popüler bir marka olan iPhone Türkiye'de 82 bin 999 TL'ye yani 2 bin 275 dolara satılırken, ABD’de ise sadece 999 dolara satılıyor.
MECEDES'İN C200'Ü TÜRKİYE'DE TAM 42 BİN EURO DAHA PAHALI!
Bir araba almak, Türkiye'de hayal oldu! Örneğin, Mercedes'in C200 modeli, Türkiye'de tam 3 milyon 922 bin 500 TL, yani yaklaşık 99 bin 68 Euro'ya satılırken, Almanya'da aynı model sadece 57 bin 50 Euro.
MONTLAR
Türkiye’de popüler bir markanın montu 17 bin 999 TL'ye (493 dolar) satılırken, ABD'deki fiyatı indirimli olarak 84 dolar, indirimli olmayan fiyatı ise 140 dolar.
BEYAZ EŞYA
Yerli marka bir buzdolabı almak istediğinizde, İngiltere'deki fiyatla Türkiye'deki fiyatı karşılaştırmak sizi üzebilir. İngiltere'de 929 Pound (yaklaşık 43 bin 827 TL) olan buzdolabı, Türkiye'de bu modeli bulunmamasına karşın benzer modelleri en uygun fiyatla 55 bin 769 TL’den satılıyor.
GIDA FİYATLARINDA DA UÇURUM YÜKSEK
Gıda ürünleri de şaşırtıcı fiyat farklarıyla karşımıza çıkıyor. İngiltere'deki 4’lü konserve ton balığının fiyatı sadece 2,59 Pound (yaklaşık 122 TL), Türkiye'de ise ton balığı markasına göre fiyatlar 230 TL ile 280 TL arasında değişiyor.
Muz da benzer şekilde yurt dışında 0,33 dolar (yaklaşık 26,5 TL) iken Türkiye'de 79,75 TL.
ANTRİKOT TÜRKİYE'DE ŞOK FİYATLARLA SATILIYOR
Kırmızı et almak da Türkiye'de cüzdanı yakıyor. Türkiye’de bir kilogram antrikot, 819,90 TL’den satılırken, ABD’de sadece 12,99 dolara (yaklaşık 473,8 TL) satılıyor.