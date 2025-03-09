Türkiye'de fiyatlar uçuyor! İşte yurt dışına göre fahiş fiyatlarla satılan ürünler

Ekonomim'e göre, bunun birçok nedeni var. Döviz kurları, yüksek vergiler ve enflasyon gibi ekonomik faktörler, yurt içindeki fiyatların tavan yapmasına neden oluyor. Ancak bunun yanı sıra, birçok ürünün Türkiye'deki fiyatının, yurt dışındaki fiyatların iki katı olduğu da bir gerçek.