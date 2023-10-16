Tuvalet Kağıdından Çamaşır Deterjanına... Her Şey Yarı Yarıya! Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yüzde 50 İndirim Başladı! 16 Ekim indirimleri başladı!
Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde düşük bütçelere de uygun indirimler başladı. 16 Ekim ve 2 Kasım arasında geçerli olacak indirimler haberimizde! Hangi ürünlerde indirim var? İşte 16 Ekim Tarım Kredi Kooperatiflerinde uygulanacak indirimler...
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Tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçeteler de % 50 indirim kapsamında...
Sleepy çocuk bezleri 95,90 TL, TK yarım yağlı süt 18,50 TL...
TK yağlı süt 20,50 TL, TK Dana Kıyma 94,90 TL...
TK filiz çay 52,90 TL, TK Karadeniz Çay 89,90 TL...