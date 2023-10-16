Tuvalet Kağıdından Çamaşır Deterjanına... Her Şey Yarı Yarıya! Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yüzde 50 İndirim Başladı! 16 Ekim indirimleri başladı!

Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde düşük bütçelere de uygun indirimler başladı. 16 Ekim ve 2 Kasım arasında geçerli olacak indirimler haberimizde! Hangi ürünlerde indirim var? İşte 16 Ekim Tarım Kredi Kooperatiflerinde uygulanacak indirimler...

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Tuvalet Kağıdından Çamaşır Deterjanına... Her Şey Yarı Yarıya! Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yüzde 50 İndirim Başladı! 16 Ekim indirimleri başladı! - Resim: 1

Tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçeteler de % 50 indirim kapsamında...

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Tuvalet Kağıdından Çamaşır Deterjanına... Her Şey Yarı Yarıya! Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yüzde 50 İndirim Başladı! 16 Ekim indirimleri başladı! - Resim: 2

Sleepy çocuk bezleri 95,90 TL, TK yarım yağlı süt 18,50 TL... 

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Tuvalet Kağıdından Çamaşır Deterjanına... Her Şey Yarı Yarıya! Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yüzde 50 İndirim Başladı! 16 Ekim indirimleri başladı! - Resim: 3

TK yağlı süt 20,50 TL, TK Dana Kıyma 94,90 TL...

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Tuvalet Kağıdından Çamaşır Deterjanına... Her Şey Yarı Yarıya! Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yüzde 50 İndirim Başladı! 16 Ekim indirimleri başladı! - Resim: 4

TK filiz çay 52,90 TL, TK Karadeniz Çay 89,90 TL...

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