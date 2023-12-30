Yeni Yılın İlk Haftasında BİM'den Dev İndirim Zinciri! Her Şey 29,99 TL Kampanyası Başlıyor! 5 Ocak'ta BİM'de Aktüel Ürünler...
BİM marketlerde başlayacak olan indirimler şimdiden gündem oldu. Yılın ilk haftasında 29,00- 59,00-99,00-149,00 TL ile indirimler 5 Ocak itibariyle başlayacak. Peki hangi ürünler indirime girecek?
Son Güncelleme:
- HP marka notebook 11 429 TL
- Casper marka Via M30 Plus 4 599 TL
- Philips Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2999 TL
- Philips Buharlı Kazanlı Ütü 3799 TL
5 Ocak'tan itibaren çok sayıda ürün 149,00 TL olacak.
2024'ün ilk haftasında bazı ürünler 99,00 TL ile satılacak.