Yerli besiden sofraya! %100 yerli etler Carrefoursa’da tüketiciyle buluşuyor
Balıkesir, Afyon ve Aydın’da yetiştirilen yüzde 100 yerli besiler, veteriner hekim kontrolünde ve hijyenik ortamda hazırlanarak CarrefourSA reyonlarında tüketicilere sunuluyor. 15 Ağustos’a kadar dana kıyma, kuşbaşı, döş sarma, biftek, köfte ve daha birçok üründe özel indirimler sizi bekliyor.
CarrefourSA, yerli üreticiyi desteklemek amacıyla Balıkesir, Afyon ve Aydın’daki çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanları veteriner hekim gözetiminde temin ediyor. Tüm etler, hijyenik ortamda uzman kasaplar tarafından özenle hazırlanıyor.
İşte 15 Ağustos’a kadar geçerli indirimler:
