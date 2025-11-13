12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi belli oldu
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak faciası nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. İşte 12 Kasım Çarşamba gecesi reytinglerde zirveye oturan yapım ve abc1, ab, total sıralamaları...
12 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında 20 askerin şehit olduğu haberinin ardından, televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi.
Birçok dizi ve program yeni bölümlerini yayınlamazken, ekranlarda tekrar bölümleri yer aldı.
12 Kasım Çarşamba akşamı, ATV'de "Kuruluş Orhan" dizisi ile TV8'de "MasterChef Türkiye" yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi.
Diğer kanallarda ise Show TV'de "Bereketli Topraklar", Kanal D'de "Eşref Rüya", Star TV'de "Sahipsizler" ve Now TV'de "Sahtekarlar" dizilerinin tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı görüldü. TRT 1'de ise "Vahşetin Çağrısı" isimli film yayınlandı.
İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması:
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Kuruluş Orhan — ATV
Esra Erol'da — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
ATV Ana Haber — ATV
Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D
Show Ana Haber — SHOW TV
Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1
Sahtekârlar (Tekrar) — NOW
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Kuruluş Orhan — ATV
Esra Erol'da — ATV
ATV Ana Haber — ATV
Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1
Gelin — Kanal 7
Zuhal Topal’la Yemekteyiz — TV8
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
Kuruluş Orhan — ATV
Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D
ATV Ana Haber — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Sahipsizler (Tekrar) — Star TV
Gelin — Kanal 7
Show Ana Haber — Show TV