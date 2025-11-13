12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi belli oldu

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak faciası nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. İşte 12 Kasım Çarşamba gecesi reytinglerde zirveye oturan yapım ve abc1, ab, total sıralamaları...

12 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında 20 askerin şehit olduğu haberinin ardından, televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi.

Birçok dizi ve program yeni bölümlerini yayınlamazken, ekranlarda tekrar bölümleri yer aldı.

12 Kasım Çarşamba akşamı, ATV'de "Kuruluş Orhan" dizisi ile TV8'de "MasterChef Türkiye" yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi.

Diğer kanallarda ise Show TV'de "Bereketli Topraklar", Kanal D'de "Eşref Rüya", Star TV'de "Sahipsizler" ve Now TV'de "Sahtekarlar" dizilerinin tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı görüldü. TRT 1'de ise "Vahşetin Çağrısı" isimli film yayınlandı.

İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması:

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Kuruluş Orhan — ATV

Esra Erol'da — ATV

MasterChef Türkiye — TV8

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

ATV Ana Haber — ATV

Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D

Show Ana Haber — SHOW TV

Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1

Sahtekârlar (Tekrar) — NOW

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

MasterChef Türkiye — TV8

Kuruluş Orhan — ATV

Esra Erol'da — ATV

ATV Ana Haber — ATV

Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

Vahşetin Çağrısı (Y.S.) — TRT 1

Gelin — Kanal 7

Zuhal Topal’la Yemekteyiz — TV8

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Esra Erol'da — ATV

Kuruluş Orhan — ATV

Eşref Rüya (Tekrar) — Kanal D

ATV Ana Haber — ATV

MasterChef Türkiye — TV8

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

Sahipsizler (Tekrar) — Star TV

Gelin — Kanal 7

Show Ana Haber — Show TV

reyting