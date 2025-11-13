12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi belli oldu

12 Kasım Çarşamba akşamı, ATV'de "Kuruluş Orhan" dizisi ile TV8'de "MasterChef Türkiye" yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi.

Diğer kanallarda ise Show TV'de "Bereketli Topraklar", Kanal D'de "Eşref Rüya", Star TV'de "Sahipsizler" ve Now TV'de "Sahtekarlar" dizilerinin tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı görüldü. TRT 1'de ise "Vahşetin Çağrısı" isimli film yayınlandı.