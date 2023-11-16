600 Fenomenin Fişi Çekildi! Bakanlık Hesaplarıyla Beraber Fenomenleri Ablukaya Aldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 600 fenomen için harekete geçti. Hesap akışlarından mal varlıklarına kadar radara alan Bakanlık sonrası fenomenlerde korkuttu. Peki bu 600 fenomen kimdir?
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Bu fotoğraf her şeyi ele veriyor. Fotoğrafta Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra gözler diğerlerine çevrildi. Aralarında Eylül Öztürk'ten Şule Kayatürk'e kadar kazandıkları paralar gözlem altına alınacak.
600 Fenomenin Fişi Çekildi!
Oda Tv'de yer alan habere göre; Dilan Polat'ın her şeyi ele vermesinden sonra diğer fenomenler de dikkat çekti.
Fakirlikten aniden lüks villalara taşınan 600 fenomenin gelirleri merak konusu oldu.
Reklam anlaşmalarıyla kazandıklarını iddia ettikleri mal varlıklarıyla dikkatlerden kaçmayan fenomenler adeta paraya para demiyorlar.