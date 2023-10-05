80'lere Damga Vuran Harika Avcı'nın Son Görüntüleri Herkesi Şaşırttı!

Kirasını derneklerin ödediğini reddeden Harika Avcı, abisinin de hayatta olduğunu söyledi.

Sanatçının ev sahibi ise "Kendisinden haber alamayınca kapıcıdan bakmasını istedik. Kapıcılara da kapıyı açmadı. Biz de karakola ve savcılığa gittik. Arama kararı çıkartarak çilingirle eve gittik. Eve girerken birden kapının arkasından çıkıp 'Ne yapıyorsunuz, evi mi gasbediyorsunuz?' diyerek bağırdı. Sonra da kapıyı yüzümüze kapattı" açıklamasını yaptı.