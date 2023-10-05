80'lere Damga Vuran Harika Avcı'nın Son Görüntüleri Herkesi Şaşırttı!
Son günlerde ekonomik ve psikolojik sorunlarıyla gündeme gelen Harika Avcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Güzelliğiyle 80'lere damga vuran ünlü güzel yıllar sonra görüntülendi. İşte Harika Avcı'nın o görüntüleri.
Abisini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan ve ekonomik durumundan dolayı kirasını ödeyemeyen Harika Avcı gündem olmuştu.
Güzelliğiyle 80'lere damga vuran Harika Avcı, köpeğini gezdirirken kameralara yakalandı. 2.Sayfa tarafından görüntülenen Avcı, sağlığıyla ilgili sorulara "İyiyim. Bomba gibiyim" yanıtını verdi.
Kirasını derneklerin ödediğini reddeden Harika Avcı, abisinin de hayatta olduğunu söyledi.
Sanatçının ev sahibi ise "Kendisinden haber alamayınca kapıcıdan bakmasını istedik. Kapıcılara da kapıyı açmadı. Biz de karakola ve savcılığa gittik. Arama kararı çıkartarak çilingirle eve gittik. Eve girerken birden kapının arkasından çıkıp 'Ne yapıyorsunuz, evi mi gasbediyorsunuz?' diyerek bağırdı. Sonra da kapıyı yüzümüze kapattı" açıklamasını yaptı.
HARİKA AVCI GERÇEKTE KİMDİR?
Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, 26 haziran 1965 yılında İzmir'de doğdu. Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlkokulu bitirdikten sonra okulu bırakır. 11 yaşındayken annesiyle beraber bir tütün fabrikasında çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir.