90 yaşındaki yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 400 bin TL'lik soruya ulaştı | İşte Rana Özmutlu'ya sorulan sorular ve cevapları
atv'de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitledi. Programın son bölümüne 90 yaşındaki yarışmacı Rana Özmutlu damga vurdu! 400 bin TL'lik soruya ulaşan Özmutlu, muhteşem performansıyla akıllara kazındı. İşte Rana Özmutlu'ya sorulan sorular ve cevapları...
atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümüne 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu. Özmutlu, hem pozitif enerjisiyle hem de bilgisiyle ekran başında olan izleyicileri mest etti. 400 bin TL'lik soruyu açtıran bilgili yarışmacı 200 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti. İşte 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacının muhteşem perfomansıyla geceye damga vurduğu anlar...
Rana Özmutlu'ya ilk soruda, "Genellikle kimlere 'kamyon geliyor, aç bakalım', 'uçak geliyor, ham yap bakalım' gibi sözlerle yemek yedirilmeye çalışılır?" sorusu soruldu.
Rana Özmutlu, soruya "Bebekler" yanıtı vererek doğru cevabı bilmiş oldu.
Rana Özmutlu, ilk sorunun ardından 1.000 TL'nin sahibi oldu.