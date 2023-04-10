90 yaşındaki yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 400 bin TL'lik soruya ulaştı | İşte Rana Özmutlu'ya sorulan sorular ve cevapları

atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümüne 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu. Özmutlu, hem pozitif enerjisiyle hem de bilgisiyle ekran başında olan izleyicileri mest etti. 400 bin TL'lik soruyu açtıran bilgili yarışmacı 200 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti. İşte 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacının muhteşem perfomansıyla geceye damga vurduğu anlar...