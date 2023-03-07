Aile 1. bölüm izle
Serenay Sarıkaya ve Kıvan Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 1. bölüm izle araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. Show TV canlı yayın ile takip edilecek ilk bölüm için geri sayım başladı. "Aile dizisi ilk bölüm, 1. bölüm izle" şeklinde araştırmalar başladı.
Aile dizisi 1. Bölüm full izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren yapım Show TV canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayacak yapım her hafta Salı günü ekranlarda olacak. Aile dizisi ilk bölüm izle kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Devin ve Aslan'in hikayesini izleyecekler ekran başında yerlerini aldı. İşte, Aile dizisi 1. Bölüm izle...
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
AİLE KONUSU NEDİR?
Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.
Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.
Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.
Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.
Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…