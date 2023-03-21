Aile 3. bölüm

Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.

Aile dizisi 3. Bölüm full izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren yapım Show TV canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayacak yapım her hafta Salı günü ekranlarda olacak. Aile dizisi ilk bölüm izle kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Devin ve Aslan'in hikayesini izleyecekler ekran başında yerlerini aldı. İşte, Aile dizisi 3. Bölüm izle...