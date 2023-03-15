Aile 3. bölüm fragmanı

AİLE 2. BÖLÜM ÖZETİ

Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.

Aslan’ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmaktır. Kaza geçiren Aysel’e, Cihan’dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la aynı masaya oturmak zorunda kalır.

Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan’la geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan’ın hiç beklemediği hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin’i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin’in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.