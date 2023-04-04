Aile 5. bölüm

AİLE 5. BÖLÜM ÖZETİ

Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan’a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan’ın kapısını çalar. Aslan’ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır.