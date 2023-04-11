Aile 7. bölüm fragmanı

AİLE 6. BÖLÜM ÖZETİ

Devin ve Aslan’ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hülya, aile üstündeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer. Devin’i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgürlük alanını ihlal ettiğini düşünen Devin, Hülya’yla karşı karşıya gelir. Aslan ise Devin’le baş başa bir akşam planlar. Volta’da birlikte geçirdikleri gece, Devin’in Aslan’ı bugüne kadar yüzleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.