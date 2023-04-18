Aile 8. bölüm fragmanı

AİLE 7. BÖLÜM ÖZETİ

Sofrada çıkan tartışmadan sonra Aslan ve Devin’in evliliği büyük bir çıkmaza girer. Devin eşyalarını toplayıp evi terk ederken çift boşanma noktasına gelir. Bu süreçte kendini işe veren Aslan, yurt dışındaki kumarhaneleri elden çıkarmak için harekete geçer. Ancak bu durum onu iş ortağı Serhat Koruzade’yle karşı karşıya getirir. Diğer taraftan Hülya da Aslan’ın aldığı bu kararı desteklemez. Koruzadeler’le ilişkilerinin bozulmaması için İbo’yla iş birliği yapar. Hülya, Yağmur’un Serhat’la bağlantısını da öğrenecektir.