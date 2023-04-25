Aile 9. bölüm fragmanı

AİLE 8. BÖLÜM ÖZETİ

Hülya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat’ı öğrenmeden tüm deliller yok edilmelidir. Hülya bu konuda Cihan’ı, kendisine yardım etmeye mecbur bırakır. Aslan bir haftanın sonunda Yağmur’a zarar veren kişinin Serhat olduğunu bulur. İşler şimdi içinden çıkılamayacak bir hale girmiştir. “Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir.” öğretisiyle büyüyen Aslan için Serhat’a kesilecek ceza bellidir. Ancak Devin ve Hülya, kendi doğrularıyla Aslan’ın karşısında duracaklardır. Yağmur’un moralini düzeltmek için dışarı çıktıkları bir akşamda yaşananlar, Devin ve Yağmur arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olurken; kendisinden bir şeyler saklandığından artık emin olan Eko ise gerçeklerin peşine düşer.