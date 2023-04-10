Alparslan Büyük Selçuklu 52. bölüm fragmanı
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 51. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide geçtiğimiz hafta Alparslan önce Kutalmış'ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey'e yürüyerek tahtı almıştı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 52. bölüm fragmanı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 51. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 10 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 51. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 51. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan önce Kutalmış’ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey’e yürüyerek tahtı almıştı. Alparslan’ın üzerine yürüdüğünü öğrenen Süleyman, Flora ile birlikte kaçarak canını kurtarmıştı. Alparslan, Amidülmülk’e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan’ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu’nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani’nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak? Süleyman döneminde bozulan toplumsal huzuru da sağlamak isteyen Alparslan; Seferiye ve Nizamülmülk eliyle hem eğitimde hem de diğer alanlarda yeni atılımlara girecek ve Selçuklu mülkünde düzeni sağlamaya çalışacak.
Bu faaliyetlerde Seferiye ve Nizamülmülk’ün roller ne olacak? Alparslan’ın sultan olmasıyla beraber tek hedefinin Ani olduğunu bilen Leon, Alparslan’ı engellemeye çalışacak. Leon bu mücadelede neler yapacak? Konstantinopol’den yardım isteyecek mi, yoksa Alparslan’a karşı başka emelleri mi var?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.