Alparslan Büyük Selçuklu 53. bölüm fragmanı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Ani’nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani’yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat’a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon’un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat’a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu’yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye’nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek. Alparslan’ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat’ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat’ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon’un, Alparslan’ın Ani’ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak?