Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölüm fragmanı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 53. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag’ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan’ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag’ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan’ı alt mı edecek? Alparslan Akarag’ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir. Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato’nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi?