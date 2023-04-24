Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölüm fragmanı
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akmşam 53. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta, Alparslan önce Kutalmış'ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey'e yürüyerek tahtı almıştı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölüm fragmanı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 53. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 24 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 53. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 53. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag’ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan’ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag’ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan’ı alt mı edecek? Alparslan Akarag’ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir. Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato’nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.