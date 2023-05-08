Alparslan Büyük Selçuklu 56. bölüm fragmanı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜM ÖZETİ

Avar’ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon’un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar’ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos’un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu’nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan’a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın.