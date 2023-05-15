ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM ÖZETİ

Leon’un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan’ı durduracak bir güç kalmamıştır. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan’ın Merdan’ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan’ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan’ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi? Kavurd kardeşi ve oğlu arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa oğlunu koruyacak mı? Gürcistan krallığı tahtına Bagrat’tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat’ın kardeşi Dimitri’nin tahtına oturtarak Gürcistan’ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister.