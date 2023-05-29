Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölüm fragmanı
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akmşam 57. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta, Alparslan’ın Merdan’ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan’ın hükmünü verir. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölüm fragmanı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 57. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 57. BÖLÜM ÖZETİ
Leon’un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan’ı durduracak bir güç kalmamıştır. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan’ın Merdan’ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan’ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan’ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi? Kavurd kardeşi ve oğlu arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa oğlunu koruyacak mı? Gürcistan krallığı tahtına Bagrat’tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat’ın kardeşi Dimitri’nin tahtına oturtarak Gürcistan’ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister. Alparslan bu emelini gerçekleştirebilecek mi, Gürcistan’ın yeni kralı kim olacak? Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani’nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır. Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.