Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölüm fragmanı: Anadolu’ya sefer emri verir Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akmşam 59. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta, Alparslan, Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölüm canlı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Yolda neler yaşanacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini alacak. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 19 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Geçen hafta Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler yaşandı. Alparslan Büyük Selçuklu 58. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir. Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor? Diyojen, İmparator Dukas’ın emriyle Ani’ye gelmiş ve Leon’u Selçukluların elinden kurtarmıştı.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.