Alsancak 16. bölüm fragmanı
Alsancak 15. bölümde; Elizabeth ve Ali'nin aynı anda vurulmasıyla şok olan Nadia müthiş bir sıkılmışlık içinde kalır. İşte Alsancak 16. bölüm fragmanı izleme linki...
Alsancak dizisi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. 19 Ocak 2023 Perşembe günü TRT 1'de ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin yönetmenliğini Muzaffer Can Emre üstleniyor. Gülsim Ali ve Uğur Güneş'in başrollerini paylaştığı Alsancak dizisi oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. İşte, Alsancak dizisi konusu, oyuncuları ve hikayesi hakkında merak edilenler...
ALSANCAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.
Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler.
Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.
ALSANCAK DİZİSİ OYUNCULARI
• Uğur Güneş - Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI
• Gülsim Ali İlhan - NADIA IVANOVA
• R. Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN
• Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU
• İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ
• Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER