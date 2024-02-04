Aydınlık'ın haberi Rus basınında geniş yankı buldu
Aydınlık'ın 3 Şubat'ta yaptığı 'F-35'lere el koyan ABD üstüne para da istiyor' haberi Rusya basınında geniş yer buldu. Haberde ABD'den Türkiye'ye satılacak uçak, füze ve alt sistemlerin ayrıntıları yer almıştı.
İsveç'in NATO üyeliğine evet oyunun ardından ABD ile olumlu bir tablo çizilmesine neden olan 5-16'larla ilgili önemli ayrıntıyı Aydınlık ortaya çıkardı. Türkiye, F-35 projesine yaptığı 1,4 milyar dolarlık yatırımla F-16 tedarikinde mahsuplaşmayı hedeflerken, ABD 6 yıldır deposuna kilitlediği F-35'lerimiz için kira ve bakım-tutum bedeli istedi! Aydınlık konuyu 'F-35'lere el koyan ABD üstüne para da istiyor' başlığıyla 3 Şubat'ta verdi. Haber Rus basınında geniş yer buldu.
TASS HABERİ ÖN SIRADAN GÖRDÜ
Rusya resmi haber ajansı TASS haberimizi ön sıradan görerek "Amerika Birleşik Devletleri, Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alma kararının ardından Türkiye'ye teslim edilmeyen altı adet Amerikan beşinci nesil F-35A Lightning II savaş uçağının depolanması ve bakımı için Türkiye'den ek ödeme talep ediyor. Aydınlık gazetesi şöyle diyor." diyerek aktardı.