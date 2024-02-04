Aydınlık'ın haberi Rus basınında geniş yankı buldu

İsveç'in NATO üyeliğine evet oyunun ardından ABD ile olumlu bir tablo çizilmesine neden olan 5-16'larla ilgili önemli ayrıntıyı Aydınlık ortaya çıkardı. Türkiye, F-35 projesine yaptığı 1,4 milyar dolarlık yatırımla F-16 tedarikinde mahsuplaşmayı hedeflerken, ABD 6 yıldır deposuna kilitlediği F-35'lerimiz için kira ve bakım-tutum bedeli istedi! Aydınlık konuyu 'F-35'lere el koyan ABD üstüne para da istiyor' başlığıyla 3 Şubat'ta verdi. Haber Rus basınında geniş yer buldu.

TASS HABERİ ÖN SIRADAN GÖRDÜ

Rusya resmi haber ajansı TASS haberimizi ön sıradan görerek "Amerika Birleşik Devletleri, Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alma kararının ardından Türkiye'ye teslim edilmeyen altı adet Amerikan beşinci nesil F-35A Lightning II savaş uçağının depolanması ve bakımı için Türkiye'den ek ödeme talep ediyor. Aydınlık gazetesi şöyle diyor." diyerek aktardı.