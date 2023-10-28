Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. Yıl Hayali Ağlattı! Japonya Konserinde 2023 Yılı Hatırası
1991 yılında Japonya'da konser veren Barış Manço, 2023 yılındaki hayalini anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. 24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço, 2023 yılına dair sözleri göz yaşlarına boğdu.
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Gerçek adı Mehmet Barış Manço olan ve Türkiye'nin rock müziğine yön veren efsanesi aramızdan 24 yıldır ayrılmasına rağmen halen duygularımıza hitap ediyor.
Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. Yıl Hayali Ağlattı!
1 Şubat 1999 yılında Kadiköy'de vefat eden Barış Manço, aynı o yılın başında Japonya'da bir konser vermişti. Konserde Barış Manço, 2023 yılına dair olan hayallerini anlattı.
Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen 2023'te yeniden sahneye çıkmak istediğini belirten Manço'nun o videosu 29 Ekim yaklaşırken sosyal medyada yer aldı.
Uluslararası tanınan bir yüz olarak bilinene Barış Manço, her yaştan her ırktan dilden insanlarla sohbet etmeyi seven bir kişiliğe sahipti.