Ben Leman 8. bölüm sizi ekrana kitleyecek! Yeni bölümde neler olacak? Ben Leman 8. bölüm CANLI İZLE:
NOW'un nefes kesen dizisi "Ben Leman," 8. bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...
Şahika'nın kırmızı kartların arkasındaki isim olduğuna inandığı Seher'i alıkoymasıyla başlayan gerilim, bölüm boyunca dozunu artırarak devam ediyor.
Şahika, bu giderek güçlenen tehdit karşısında nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek için en yakınlarını, Mine ve Suzi'yi de bu tehlikeli oyuna dahil ediyor.
Günlerdir Seher'e ulaşamayan Leman, onu Güzelkoy'a sürükleyen gizemin merkezindeki Seher'i bulup tüm gerçeklerle yüzleşmekte kararlı. Ancak intikam planının gölgesinde, herkesin sakladığı sırlar bir bir ortaya çıkıyor.
Özellikle Suzi'nin karanlık geçmişi yakasını bırakmıyor. Suzi, kendisini ihbarın yapıldığı akşam yaşananlarla ilgili açık vereceği kritik bir hatanın eşiğine sürükleniyor. İhbarı yapan kişinin Suzi olduğunu öğrenen Mine, şimdi büyük bir ikilemle karşı karşıya: Ya Suzi'yi Leman'a teslim edecek ya da ne pahasına olursa olsun onu koruyacak... Mine'nin vereceği karar, tüm dengeleri değiştirecek!
Leman'ın Güzelkoy'a geliş nedenini öğrenen Demir, gerçeği doğrudan Leman'ın ağzından duymak ister. Ancak kendisinin de bu intikam planının bir parçası olabileceği şüphesi, Demir'i Leman'dan uzaklaştırır. İkili arasındaki gerilim giderek artarken, bu durum Karan'ın gözünden kaçmaz. Karan, onları yeniden bir araya getirmek için küçük ama etkili bir plan kurarak hikayeye yeni bir yön veriyor.
Geçmiş ile bugün düğüm olup birbirine karışmışken, Şahika şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Seher'in intikam planında bir işbirlikçisi vardır! Şahika, bu kişiyi ortaya çıkarmak için harekete geçer ve karşısında hiç beklemediği birini bulur.
Tüm bu karmaşanın ve gerilimin gölgesinde saklanan o büyük sır da nihayet ortaya çıkıyor. Sırlar perdesi aralanırken, Güzelkoy'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.