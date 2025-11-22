Ben Leman 8. bölüm sizi ekrana kitleyecek! Yeni bölümde neler olacak? Ben Leman 8. bölüm CANLI İZLE:

Özellikle Suzi'nin karanlık geçmişi yakasını bırakmıyor. Suzi, kendisini ihbarın yapıldığı akşam yaşananlarla ilgili açık vereceği kritik bir hatanın eşiğine sürükleniyor. İhbarı yapan kişinin Suzi olduğunu öğrenen Mine, şimdi büyük bir ikilemle karşı karşıya: Ya Suzi'yi Leman'a teslim edecek ya da ne pahasına olursa olsun onu koruyacak... Mine'nin vereceği karar, tüm dengeleri değiştirecek!