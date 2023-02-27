Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm fragmanı
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm fragman izleme linki...
ATV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, yeni bölüm ile diziseverler tarafından canlı izle linki merak ediliyor. Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlandı mı? sorusu araştıranlar "Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm atv canlı izle" şeklindeki sormaya devam ediyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler. Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar.
Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye…Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır.
Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.