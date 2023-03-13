Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm canlı izle
ATV dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 13 Şubat bu akşam 25. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm tek parça izle" şeklinde araştırılıyor.
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 25. BÖLÜM ÖZETİ
Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar… Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler. Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır. Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir.
Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır. Feraye artık daha fazlasını istiyordur. Fırat'ın da hisseleri onun olacaktır. Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir. Feraye artık sona gelmiştir. Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.